Kırklareli merkezli 11 ilde, tarihi eser kaçakçılığına 20 gözaltı

KIRKLARELİ merkezli 11 ilde, tarihi eser niteliğinde 240 obje ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik, farklı şehirlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde; Kırklareli, Tokat, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya ve Manisa'da polisin düzenlediği operasyonlarda, tarihi eser niteliğinde 240 obje ve 2 dedektör ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli'ne getirilen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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