Kırklareli merkezli 11 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kırklareli ile Tokat, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya ve Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

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