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        Kırklareli merkezli 11 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

        Kırklareli merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:14 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:32
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        Kırklareli merkezli 11 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kırklareli ile Tokat, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya ve Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, 20 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda 240 tarihi eser niteliğinde obje, 2 dedektör ele geçirildi.

        Kırklareli'ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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