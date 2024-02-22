Kırklareli'nde 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
Lüleburgaz'da düzenlenen operasyonda 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Lüleburgaz'da düzenlenen operasyonda 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin kaçak içki sattığı bilgisine ulaştı.
Ekipler S.Ş'nin evinde yaptığı aramada 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
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