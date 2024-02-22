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        Kırklareli'nde 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

        Lüleburgaz'da düzenlenen operasyonda 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:06 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:14
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        Kırklareli'nde 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
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        Lüleburgaz'da düzenlenen operasyonda 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin kaçak içki sattığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler S.Ş'nin evinde yaptığı aramada 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

        Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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