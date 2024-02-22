Vize'de okullar arası akıl ve zeka oyunları turnuvası yapıldı.

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce ilk ve ortaokul öğrencilere yönelik gerçekleştirilen turnuvada öğrenciler 7 kategoride yarıştı.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 7 köy, 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kofçaz ilçesinin Terzidere, Babaeski ilçesini Karahalil ve Demirkapı, Demirköy ilçesinin Limanköy, Sislioba, Avcılar, Beğendik köyleri ile İğneada beldesinin Yeni ve Deniz mahallelerine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Terzidere köyünde 09.00-17.00, Karahalil ve Demirkapı köylerinde 10.00-16.00, Limanköy, Sislioba, Avcılar, Beğendik köyleri ile Yeni ve Deniz mahallelerinde 14.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

- Sokak aydınlatma armatürleri yenileniyor

Vize ilçesinde sokak aydınlatma armatürleri yenileniyor.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'ndeki aydınlatma direk ve armatürlerinin montajını gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp de çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Atatürk Caddesi'nde sıcak asfalt ve kaldırım yapımının tamamlanmasıyla sokak aydınlatma armatürlerini de yenilediklerini ifade eden Özalp, modern görünümdeki armatürlerin montaj işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

- Okul logosu tescillendi

Kıyıköy İlkokulu logosuna marka tescil belgesi alındı.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada Kıyıköy İlkokulu logosunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendiğini belirtti.

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucunda okul logosunun şekli inceleme ve uzman benzerlik araştırması, tescile konu olan marka işaretleri, kurum yoğunluğu gibi bir çok araştırmaya tabi tutulduğunu ifade eden Akdemir, yapılan çalışmalar sonucunda okul logosunun marka tesciline karar verildiğini kaydetti.

Akdemir, çalışmalarda emeği geçen okul idareci ve öğretmenlerine teşekkür etti.