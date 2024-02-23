Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli'nde çevre yolları açılışında konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar atıyoruz." dedi.

Uraloğlu, Vize ve Demirköy çevre yollarının açılışı için Vize ilçesinde düzenlenen törende, Karayolları ekiplerini kastederek, turuncu rengi gördüğünde neşesinin arttığını belirterek konuşmasına başladı.

Kökleri binlerce yıl öncesine dayanan kadim tarihi, kültürel dokusu ve eşsiz doğal güzelliklere sahip Kırklareli'nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen projelerle, Türkiye Yüzyılı'nda şehirlerin birbirine yaklaşarak, ulaşım altyapısının güçlendiğini kaydetti.

Trakya'nın güçlü kara yolu altyapısı, limanları, demir yolu ve hava yolu bağlantıları ile Avrupa'yı Asya'ya bağlayan köprü konumunda olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar atıyoruz. Kırklareli'nden özellikle Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a ulaşım sağlanması, Edirne'den İstanbul'a kadar Trakya'yı kat eden otoyol ve devlet yoluna yakınlığı ile de lojistik açıdan büyük önem arz ediyor.

Ayrıca Kırklareli, tarihi yapıları ve kültürel değerlerinin yanı sıra, tarım ve tarıma dayalı sanayi kollarıyla, üretim alanları, pazarlara yakınlığı ve iş gücü kaynakları ile bölgenin yatırıma açık merkezleri arasında yer almaktadır."

Kırklareli'nin her geçen gün büyüyerek geliştiğine dikkat çeken Uraloğlu, artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projeler ürettiklerini anlattı.

İstanbul'dan Kırklareli'ne ulaşım sağlayan güzergahta hayata geçirilen kara yolu projeleri ile şehrin ulaşım altyapısını geliştirdiklerini dile getiren Uraloğlu, "Bu kapsamda yürüttüğümüz önemli çalışmalar arasında yer alan Saray-Kırklareli yolunun uzunluğu 71 kilometre. Bu yolumuz bünyesinde tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiğimiz Vize çevre yolumuzu 6,3 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Projemiz ile bölgede bulunan organize sanayi bölgeleri ile yurt içi ve yurt dışına sevkiyat yapan, kapasitesi yüksek kireç ve çimento fabrikalarından kaynaklanan ağır taşıt trafiği kentin dışına aldık. Transit trafiğin kesintisiz akışını tesis ederek ilçe merkezindeki trafik yoğunluğu rahatlattık, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağladık."diye konuştu.

- "Vize şehir geçişini 12 dakikadan 3 dakikaya indirdik"

Bakan Uraloğlu, yapılan yatırım ile "Vize şehir geçişini 12 dakikadan 3 dakikaya indirdik." dedi.

Bu sayede zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan ise 10 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 82 milyon lira tasarruf sağlandığını anlatan Uraloğlu, çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 1193 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlanacağının altını çizdi.

Pınarhisar-Demirköy-İğneada kara yolu hakkında da bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Trakya'nın Karadeniz sahiline açılan en önemli turizm beldesi olan İğneada'ya ulaşımın sağlanması adına büyük önem taşımaktadır. Pınarhisar-Demirköy aksının Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul illerinin İğneada'ya ulaşan tek aksıdır. Karadeniz kıyısındaki eşsiz longoz ormanları ve orman endüstrisine dayanan ekonomik faaliyetleriyle de öne çıkmaktadır. Demirköy-İğneada yolumuzu 27,7 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında projelendirdik. Yolumuzun Demirköy geçişinde, de 5,5 kilometrelik Demirköy Çevre Yolunu tamamladık ve iş kapsamındaki 75 metrelik Bulanık Deresi Köprüsü'nü inşa ettik. Yolun kalan kesimlerinde de çalışmalara hızla devam ediyoruz."

Uraloğlu, "Demirköy Çevre Yolu ile Savunma Sanayii Başkanlığımızın ülkemizin güvenliği için önem arz eden İğneada bölgesindeki askeri faaliyetleri kapsamında sevk edilen ağır tonajlı askeri araçları geçişine uygun, hızlı ve güvenli ulaşım imkanı da sağlamış olduk." dedi.

Demirköy Çevre Yolu kapsamında ortalama 30 kilometre hızla 10 dakikada kat edilen Demirköy geçişinin ortalama hızının 90 kilometreye yükseltilerek 3 dakikaya indirildiğini anlatan Uraloğlu, zamandan 18 milyon lira akaryakıttan ise 2 milyon olmak üzere 20 milyon lira tasarruf sağlandığına değindi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasını Kırklareli'nde son 22 yılda yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek sürdürdü.

- Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi

Kırklareli'nin demir yolu altyapısına da önemli yatırımlar yapıldığını belirten Uraloğlu, şehir içinde kalan tüm demir yolu alt yapısının modernize edildiğini kaydetti.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi hakkında bilgi veren Uraloğlu,"62 kilometresi Kırklareli'nden geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile Kırklareli’ni, İpek Demiryolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline de getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Kırklareli'nde Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran istasyonlarının olacağına işaret eden Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla, mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracaklarını bildirdi.

Hattın hizmete alınmasıyla ticari hareketliliğin artacağını, hattın bölge insanı ve Türkiye'nin ekonomik süreçlerine, kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini ise 6,5 saatten 2,5 saate düşüreceğiz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'a destek istedi.

Programda Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu ile protokol üyeleri çevre yollarının açılış kurdelesini kesti. Uraloğlu, kurdeleyi kestiği makası koleksiyonuna dahil edeceğini belirtti.

Uraloğlu, ardından Karayolları işçilerini hatıra fotoğrafı çektirmek için sahneye davet etti.

Bakan açılışın ardından Pınarhisar Belediyesini ziyaret etti.