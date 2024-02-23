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        Bakan Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate düşüreceğiz (3)

        SEÇİMKOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli'ndeki ziyaretleri kapsamında partisinin seçim koordinosyan merkezinin açılışına katıldı. AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Derya Bulut ve partililerin katıldığı açılışta konuşan Uraloğlu, bakanlık olarak Türkiye'de çok sayıda ulaşım ve altyapı hizmetleri hayata geçirdiklerini belirtti. Uraloğlu, "D-100'ü bitirdik; Kapıkule'ye kadar hizmete açtık. Şimdi diğer Çerkezköy'e kadar olan yolu bölünmüş hale getirerek, onu da inşallah Kırklareli'mizin hizmetine sunacağız. Ulaştırma noktasında ihtiyaçların önemli bir bölümünü karşıladık. Daha ihtiyaçlar olduğunu da biliyoruz. Nasıl insan hayatı, ihtiyaçları değişiyorsa, bu anlamdaki ulaştırma ihtiyaçları da değişiyor, gelişiyor ve artıyor. Biz de onları bir tarafta karşılayacağız, yaptıklarımız var, yapmadıklarımızı da planladık, onları da hayata geçireceğiz" diye konuştu. 'DAHA İYİSİNİ YAPMA İDDİASINDAYIZ' Ülke genelinde hiçbir şehri, yerel seçimlerdeki tercihlerinden dolayı cezalandırmadıklarını söyleyen Uraloğlu, "Cumhur İttifakı'mızın belediye başkan adayı örneğini verdi. Sizin tercihinizden dolayı asla sizleri cezalandırmadık. Kırklareli'nin tercihi bizim adayımızdan yana olmadı demedik, onu yaptık. O zaman İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, nereye giderseniz gidin; vatandaşımızı tercihinden dolayı cezalandırmadık. Ama şu noktayı kaçırmamız lazım; daha iyisini yapma iddiasındayız. Daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Onun için sizler bu yetkiyi bizlere verin, bizler Allah'ın izniyle 5 yılda Kırklareli'nde nelerin değiştiğini size hep beraberce göstermiş olalım. Altyapısından, üstyapısına, ulaşımına kadar gerçekten buranın imkanları çok iyi. Onları iyi şekilde değerlendirerek, sizlere hizmet etmemiz lazım" dedi. Uraloğlu, daha sonra Babaeski ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılmak üzere kent merkezinden ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 15:28 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:34
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        Bakan Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate düşüreceğiz (3)
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        SEÇİMKOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli'ndeki ziyaretleri kapsamında partisinin seçim koordinosyan merkezinin açılışına katıldı. AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Derya Bulut ve partililerin katıldığı açılışta konuşan Uraloğlu, bakanlık olarak Türkiye'de çok sayıda ulaşım ve altyapı hizmetleri hayata geçirdiklerini belirtti. Uraloğlu, "D-100'ü bitirdik; Kapıkule'ye kadar hizmete açtık. Şimdi diğer Çerkezköy'e kadar olan yolu bölünmüş hale getirerek, onu da inşallah Kırklareli'mizin hizmetine sunacağız. Ulaştırma noktasında ihtiyaçların önemli bir bölümünü karşıladık. Daha ihtiyaçlar olduğunu da biliyoruz. Nasıl insan hayatı, ihtiyaçları değişiyorsa, bu anlamdaki ulaştırma ihtiyaçları da değişiyor, gelişiyor ve artıyor. Biz de onları bir tarafta karşılayacağız, yaptıklarımız var, yapmadıklarımızı da planladık, onları da hayata geçireceğiz" diye konuştu. 'DAHA İYİSİNİ YAPMA İDDİASINDAYIZ' Ülke genelinde hiçbir şehri, yerel seçimlerdeki tercihlerinden dolayı cezalandırmadıklarını söyleyen Uraloğlu, "Cumhur İttifakı'mızın belediye başkan adayı örneğini verdi. Sizin tercihinizden dolayı asla sizleri cezalandırmadık. Kırklareli'nin tercihi bizim adayımızdan yana olmadı demedik, onu yaptık. O zaman İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, nereye giderseniz gidin; vatandaşımızı tercihinden dolayı cezalandırmadık. Ama şu noktayı kaçırmamız lazım; daha iyisini yapma iddiasındayız. Daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Onun için sizler bu yetkiyi bizlere verin, bizler Allah'ın izniyle 5 yılda Kırklareli'nde nelerin değiştiğini size hep beraberce göstermiş olalım. Altyapısından, üstyapısına, ulaşımına kadar gerçekten buranın imkanları çok iyi. Onları iyi şekilde değerlendirerek, sizlere hizmet etmemiz lazım" dedi. Uraloğlu, daha sonra Babaeski ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılmak üzere kent merkezinden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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