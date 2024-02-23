Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kırklareli'nde konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli ile Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışlarına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:29 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kırklareli'nde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli ile Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışlarına katıldı.

        Uraloğlu, partisinin Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak başarılı hizmetler yaptıklarını söyledi.

        Başarılı çalışmalarla yatırımların tüm hızıyla devam edeceğini belirten Uraloğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'a destek istedi.

        Kırklareli'ni hak ettiği belediyecilik hizmetleri ile tanıştırmak istediklerini anlatan Uraloğlu, "Biz Allah'ın izniyle 5 yılda Kırklareli'nde neleri yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Altyapısından üstyapısına, ulaşımına kadar gerçekten buranın imkanları çok iyi. Onları en iyi şekilde değerlendirerek sizlere hizmet etmemiz lazım." diye konuştu.

        Törende, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ercan Andaç ile Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'ta konuşma yaptı.

        - Bakan Uraloğlu'nun Babaeski ve Lüleburgaz ilçesi temasları

        Uraloğlu, ardından partisinin Babaeski ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

        Bakan Uraloğu açılışta yaptığı konuşmada, Babaeski'nin belediyecilik anlamında bir üst sınıfa atlaması gerektiğini belirtti.

        İlçenin belediyecilik alanında uzun yıllardır geride kaldığını ifade eden Uraloğlu, "Hizmet işi hem bir ekip işidir hem bir inanç işidir hem de bir iddia işidir." dedi.

        Bakan Uraloğlu Lüleburgaz ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada ise "Türkiye'de 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 500 kilometreye çıkarmış bir liderin kurduğu partinin temsilcileriyiz. Biz yaptığımız hizmetlerle Türkiye'nin her tarafına doğusunu batısını ayırmadan hizmet ettik." dedi.

        Konuşmaların ardından Uraloğlu, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Sinemaya fütürist müdür
        Sinemaya fütürist müdür
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Bir bakışta Union Saint-Gilloise!
        Bir bakışta Union Saint-Gilloise!
        240 milyon yıllık ejderha fosili heyecan yarattı
        240 milyon yıllık ejderha fosili heyecan yarattı
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5...
        Bakan Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli'nde STK temsilcileri ile b...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli'nde STK temsilcileri ile b...
        Bakan Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5...
        Bakan Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli'nde çevre yolları açılışın...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli'nde çevre yolları açılışın...
        Bakan Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5...
        Bakan Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa