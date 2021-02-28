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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’nde tıra çarpan otomobil alev topuna döndü

İHA

Kırklareli’nde tıra çarpan otomobil alev topuna döndü

Kırklareli Lüleburgaz ilçesi otoban bağlantı yolunda seyir halinde devam eden tıra arkadan çarpan otomobil alev alırken, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi otoban bağlantı kara yolunda henüz kimliği belirlenemeyen 39 AAB 677 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan sürücünün kimliği ve plakası belirlenemeyen tıra arkadan çarptı. Tırın akaryakıt deposuna çarpmasının etkisiyle otomobil yanmaya başladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangını söndürdü.
Kazada yaralanan 3 kişi, 112 ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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