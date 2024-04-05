Öğrencileri tebrik eden Özefsun, bu tür yarışmaların öğrencilerin gelişimleri açısından önemli olduğunu kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun yarışmada dereceye giren Doruk Konu, Zeynep Elif Yılmaz ile Ceren Oral'ı makamında kabul etti.

Sağlık personeli burada kanser belirtileri, korunma yolları ve tarama programları hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.