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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde Ahmet Cevdet Paşa Camisi'nde iftar programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 09:10 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:10
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde Ahmet Cevdet Paşa Camisi'nde iftar programı düzenlendi

        Programa İl Müftüsü Yusuf Eviş, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Canlı ile vatandaşlar katıldı.

        Eviş tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Canlı'da ramazan ayını konu alan konuşma gerçekleştirdi.

        Ardından oruçlar açıldı.

        - Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi

        Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kanserle mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla kapalı pazar yerinde stant kuruldu.

        Sağlık personeli burada kanser belirtileri, korunma yolları ve tarama programları hakkında bilgi verdi.

        - "Dilimizin Zenginlikleri" Projesi

        Kırklareli'nde "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında gerçekleştirilen hikaye yazma yarışmasında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun yarışmada dereceye giren Doruk Konu, Zeynep Elif Yılmaz ile Ceren Oral'ı makamında kabul etti.

        Öğrencileri tebrik eden Özefsun, bu tür yarışmaların öğrencilerin gelişimleri açısından önemli olduğunu kaydetti.

        Özefsun, ardından öğrencilere hediye verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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