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        Kırklareli'nin Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verildi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararlaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 00:42 Güncelleme: 06.04.2024 - 00:42
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        Kırklareli'nin Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verildi
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararlaştırıldı.

        CHP, Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı seçiminde "kısıtlı iki kişinin oy kullandığı" gerekçesiyle seçimin yenilenmesi için İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

        İncelemenin ardından itirazı kabul eden İl Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

        Kararda, sulh hukuk mahkemesi tarafından oy kullanması kısıtlanan iki kişinin 1311 ve 1314 nolu sandıklarda oy kullandığı, iki oy fark ile neticelenen belediye başkanlığı seçimleri için müessir (etkili) olduğu anlaşıldığından Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verildiği belirtildi.

        YSK'nın seçim takvimine göre, seçim 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

        İlçe seçim kurulu CHP'nin itirazını kabul etmiş oyların yeniden sayılmasına karar vermişti Sayım sonunda sonuç değişmemişti. Kesin olmayan sonuçlara göre beldede DSP'nin adayı Hakan Karaman 2059, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2057 oy almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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