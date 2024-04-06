Kırklareli'nin Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararlaştırıldı.

CHP, Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı seçiminde "kısıtlı iki kişinin oy kullandığı" gerekçesiyle seçimin yenilenmesi için İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

İncelemenin ardından itirazı kabul eden İl Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

Kararda, sulh hukuk mahkemesi tarafından oy kullanması kısıtlanan iki kişinin 1311 ve 1314 nolu sandıklarda oy kullandığı, iki oy fark ile neticelenen belediye başkanlığı seçimleri için müessir (etkili) olduğu anlaşıldığından Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verildiği belirtildi.