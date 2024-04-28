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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, aydınlatma direklerinin montaj çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 12:10 Güncelleme: 28.04.2024 - 12:10
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, aydınlatma direklerinin montaj çalışmalarını inceledi.

        Bulut, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Akalar Mahallesi Tırnova Caddesi'nde yürütülen çalışmaları takip ederek, ekiplerden bilgi aldı.

        Şehrin çehresini değiştirmek için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade eden Bulut, Kırklareli için yeni bir şehirleşme döneminin başladığını belirtti.

        Hazırladıkları plan ve uygulamaları hayata geçireceklerini aktaran Bulut, "Doğru bir program ile Kırklareli'nin ihtiyaç duyduğu tüm unsurları kente kazandıracağız." dedi.

        - Projeler değerlendirildi

        Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce proje değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya okul müdürleri katıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Vize'nin Şairleri", "Vize Bilim Şenliği" ve "Şiir ve Müzik Dinletisi" proje çalışmaları değerlendirildi.

        - Vektörle mücadele çalışması

        Kırklareli'nde vektörle mücadele çalışması sürüyor.

        Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekiplerince, İnci Deresi haşere ve sineklere karşı ilaçlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, muhtelif alanlarda haşere ve sineklere karşı mücadelenin devam ettiği bildirildi.

        Yaz aylarında sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bölgede larvasit uygulaması ve temizlik çalışmasının yapıldığı kaydedildi.

        - Elektrik kesintisi

        Babaeski'de bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Katranca köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesinti, 10.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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