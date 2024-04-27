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        Kırklareli'nde kayıp kişi sazlık alanda ölü bulundu

        Kırklareli'nde kayıp olarak aranan kişi tüfekle vurularak öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 14:32 Güncelleme: 27.04.2024 - 14:32
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        Kırklareli'nde kayıp kişi sazlık alanda ölü bulundu
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        Kırklareli'nde kayıp olarak aranan kişi tüfekle vurularak öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu.

        Kavaklı beldesinde yaşayan Remzi Akalp'tan (61) haber alamayan yakınları 3 gün önce jandarmaya kayıp ihbarı yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, Akalp'in cesedine Gazcılar mevkiindeki sazlık alanda ulaştı.

        Sağlık ekipleri Akalp'in tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

        Akalp'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Olaya ilişkin Akalp'in ev arkadaşı S.T. (33) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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