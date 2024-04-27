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        Aşı Haftası

        Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, aşılama çalışmalarıyla toplum sağlığının korunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 09:20 Güncelleme: 27.04.2024 - 09:20
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        Aşı Haftası
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        Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, aşılama çalışmalarıyla toplum sağlığının korunduğunu bildirdi.

        Cerit, Aşı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, aşılama çalışmalarıyla her yıl milyonlarca insanın hayatının kurtarıldığını belirtti.

        Aşılama çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Cerit, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bu senenin teması 'Genişletilmiş Bağışıklama Programının (GBP) 50. Yıldönümü' olarak belirlenmiştir. Aşı haftası, programın başarılarını kutlamak, kurtarılan hayatlar üzerindeki etkisini vurgulamak ve rutin aşılama çalışmalarını güçlendirmeye yönelik çabaları desteklenmek için önemli bir fırsat sağlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün 1974 yılında başlattığı bir girişim olan ve ülkemizde de 1981 yılından bu yana yürütülen GBP, coğrafi konumu veya sosyoekonomik durumu ne olursa olsun her çocuğun, hayat kurtaran aşılara eşit erişimini sağlamaya yönelik küresel bir çabadır. GBP, sistematik aşılama programları aracılığıyla çeşitli bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmeyi ve önlemeyi amaçlamaktadır. Bu program kapsamında ülkemizde çocukluk döneminde 13 hastalığa karşı aşı uygulanmaktadır. Aşılama çalışmalarıyla toplum sağlığı korunuyor. İnsanlık tarihin de büyük salgınlara ve ölümlere yol açan pek çok hastalık günümüzde aşılama sayesinde görülmemektedir. 1977 yılında çiçek hastalığının ortadan kaldırılması bu başarıların en önemlilerinden biridir."

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