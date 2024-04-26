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        TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Kırklareli'nde yapıldı

        Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Kırklareli'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:58 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:03
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        TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Kırklareli'nde yapıldı
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        Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Kırklareli'nde gerçekleştirildi.

        Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında yapıldı.

        Toplantıda projeler ve yatırımlar görüşüldü.

        Toplantıya, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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