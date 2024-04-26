Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Prof. Dr. Ömer Işık Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım ve Anjio Ünitesi açıldı

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Işık Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım ve Anjio Ünitesi düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 17:05 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde Prof. Dr. Ömer Işık Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım ve Anjio Ünitesi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Işık Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım ve Anjio Ünitesi düzenlenen törenle açıldı.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, hastanede düzenlenen programda, Türkiye'nin sağlık alanında çok ciddi bir ivme kazandığını söyledi.

        1987 yılında televizyonlarda Turgut Özal'ın Amerika'daki açık kalp ameliyatının günlerce konuşulduğunu hatırlatan Ekici, artık bu ameliyatların Türkiye'nin her hastanesinde yapıldığını vurguladı.

        Türkiye'nin artık sağlık alanında dünyada örnek alındığını anlatan Ekici, "2022 yılında bu ameliyatlar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılmaya başlandı. Ben bundan son derece mutlu ve gururluyum. Başarılı olmamız için çok çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

        Ekici, başarılı insanların ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ise gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına başarı diledi.

        Sağlık çalışanlarının çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini anlatan Sarıçam,"Sağlık çalışanlarının önünü açılmalı. Türkiye'de son 20 yılda sağlık alanındaki gelişmeleri herkes görüyor. Her birimiz kendi alanımızda bir değeriz." ifadelerini kullandı.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'ta, Ömer Işık ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Programda İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Prof. Dr. Ömer Işık ile Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümünde görevli Prof. Dr. Murat Gençbay, konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ömer Işık Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım ve Anjio Ünitesinin açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı
        Fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!

        Benzer Haberler

        "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" Bölge Finali Kırklareli'nde yapıldı
        "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" Bölge Finali Kırklareli'nde yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Kırklareli'nde yapıldı
        TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Kırklareli'nde yapıldı
        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 19'a yükseld...
        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 19'a yükseld...
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı