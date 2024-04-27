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        Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 09:25 Güncelleme: 27.04.2024 - 09:25
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        Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler kent merkezi ile Demirköy ilçesinde yaptıkları denetimde 26 yabancı uyrukluyu yakaladı.

        Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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