Kırmızı Oda dizisinin 11. son bölümü ile ekrana geldi. Her hafta Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı. Yeni bölümde neler olacağını merak eden seyirciler Kırmızı Oda 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor.

KIRMIZI ODA 11.SON BÖLÜM ÖZETİ

Doktor Hanım; babasının ölümünden sonra gittikçe içe kapanıp yalnızlaşmış Alya’yla (Melisa Sözen) çözüm yolları arayışına girer. Selvi (Sema Keçik),anne (Özlem Turay) ve babası (Ruhi Sarı) tarafından daha çocuk yaştayken elli yaşındaki Rıza (Serhat Nalbantoğlu) ile evlendirildikten sonra neden evden çıkamadığını online terapide Doktor Hanım’a anlatır.

Çalışmaya başladığı gazinonun şaşalı yaşamına kısa sürede kapılmış Melek (Nilsu Yılmaz),Doktor Hanım’dan annesi hakkında gerçekleri öğrenir. Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki yakınlaşma ise Doktor Ayşe’ye duygularını sorgulatır.

KIRMIZI ODA 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.



KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getiriyor.