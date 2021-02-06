Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Kırmızı Oda dizisi 23. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Kırmızı Oda 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KIRMIZI ODA 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kırmızı Oda 24. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
KIRMIZI ODA 23. SON BÖLÜM ÖZETİ
Kırmızı Oda'nın 23. Bölümünde; Doktor Hanım ailesi tarafından hastaneye yatırılan Boncuk'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir. Kliniğe çift terapisi için gelen Nazlı ve Recai'nin evliliklerine farklı bakış açıları Doktor Hanım'ı şaşırtırken, Nazlı, Doktor Hanım'dan evliliğini kurtarmasını ister.
Kumru, uğradığı tacizi annesine açtığında aldığı tepkiyi Doktor Hanım'la paylaşır. Doktor Hanım'a güvenmeye başlayan Sadi, panik atak krizlerinin nasıl başladığını ve başına gelen korkunç saldırıyı anlatır.
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