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NEMLENMEYEN KURU CİLT HASTALIK HABERCİSİ

Cilt genellikle kuru ve hassas görünür. Bu hasta zemin üzerine kişiler ne sürerlerse sürsünler ciltlerinin daha da kızardığını, daha çok yandığını ve şiştiğini ifade ederler. Bu tür durumlarda, hastalar mutlaka dermatoloğa başvurmalı ve kendileri için uygun olan bakım ürünleri ile kullanılması gerekli ilaçları dermatolog kontrolünde başlamalıdır.