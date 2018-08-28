Kırmızı yanak hastalık habercisi olabilir! Kırmızı yanak ne anlama geliyor?
28.08.2018 - 11:06 | Güncelleme:
Açık tenli ve 30 yaş üzeri kadınlarda sıklıkla görülen gül hastalığında güneş ve diyete dikkat edilmeli diyen Dermatoloji (Deri ve Zührevi Hastalıkları) Uzmanı Doç. Dr. Pınar Öztaş, gül hastalığı hakkında merak edilenleri anlattı
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Doğal allık görünümü olan kırmızı yanaklar, herkesin hoşuna giden sağlıklı bir görünüm gibi algılansa da durum öyle değil. Uzun süreli ve tekrarlayıcı olan yüz kızarıklıkları, yanma şikâyeti ile birlikte Rozasea yani gül hastalığına yol açabiliyor.
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Açık tenli ve 30 yaş üzeri kadınlarda sıklıkla görülen gül hastalığında güneş ve diyete dikkat edilmeli diyen Dermatoloji (Deri ve Zührevi Hastalıkları) Uzmanı Doç. Dr. Pınar Öztaş şu bilgileri verdi:
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Rozasea diğer bilinen bir adı ile gül hastalığı, yüz ve göz bulguları ile ortaya çıkan kronik tekrarlayıcı bir rahatsızlıktır. Özellikle yüzün orta kısmında yer alan kızarıklık, yüzeyden kabarık sivilcemsi oluşumlar, damar genişlemeleri ile seyreder. Uzamış vakalarda burun ya da çene gibi alanların, bölgesel büyümesi ile sonuçlanabilir.
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AÇIK TENLİLER RİSK ALTINDA
Açık ten rengine sahip kişiler rozasea geliştirmeye daha yatkındır. 30 yaş ve üzeri özellikle kadınlarda daha çok görülür. Yapılan çalışmalar özellikle fazla kilo, sigara içimi ve alkol tüketimi ile hastalık arasında ilişki olduğunu göstermiştir.
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Rozasea sebepleri arasında; bağışıklık sistemi ile ilgili değişiklikler, ultraviyole hasarı ve damarsal değişiklikler sayılabilir. Ciltte yaşayan saprofitik akarlardan olan ve yağ bezlerine yerleşen Demodex mikroorganizmaları da rozasea hastalarında artmış oranda saptanmıştır. Ailesinde rozasea olanlarda hastalık belirme ihtimali daha yüksektir.
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"ACI YEDİM GEÇER DEMEYİN"
Sık ve uzamış yüz kızarıklığı rozaseada sık görülen bir tablodur. Özellikle acılı, ekşili, baharatlı yiyecekleri sık tüketenlerde, ortam sıcaklığı yüksek ya da çok düşük bölgelerde yaşayanlarda, güneş maruziyeti sonrası ve alkol tüketimi ile cilt kan akımı artarak rozasea şiddetlenebilir.
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Hastalık genellikle yüzün orta kesiminde olan kızarıklık ile başlar. Zaman içerisinde ergenlik sivilcesine benzer kızarık ya da iltihaplı oluşumlar olabilir. Etkilenen bölgede çalı süpürgesi şeklinde damar genişlemeleri olabilir. Hastalar genellikle yanma ve batma hissederler. Uzamış vakalarda geçmeyen ödem ve fima olarak isimlendirilen burun ya da çene bölgesi gibi alanların bölgesel genişlemesi, büyümesi izlenebilir.
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NEMLENMEYEN KURU CİLT HASTALIK HABERCİSİ
Cilt genellikle kuru ve hassas görünür. Bu hasta zemin üzerine kişiler ne sürerlerse sürsünler ciltlerinin daha da kızardığını, daha çok yandığını ve şiştiğini ifade ederler. Bu tür durumlarda, hastalar mutlaka dermatoloğa başvurmalı ve kendileri için uygun olan bakım ürünleri ile kullanılması gerekli ilaçları dermatolog kontrolünde başlamalıdır.
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GÜNEŞ VE DİYETE DİKKAT!
Tedavide dışarıdan sürmeli ilaçlar olabileceği gibi tablet şeklinde tedaviler de kullanılabilir. Demodex mikroorganizmasının tedavisi faydalı olabilir. Güneşten korunulması olmazsa olmaz olan şarttır. Damar genişlemeleri için vasküler lazerler kullanılabilir.
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Yaşam şartlarının, diyetin ayarlanması ve hastalığı artıran faktörlerden uzak durulması tedavinin ana unsurlarındandır. Fima (bölgesel büyüme) gelişen olgularda cerrahi ya da lazer tedavileri ile büyümüş dokuların küçültülmesi yapılabilir.
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