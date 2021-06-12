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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de Şehitler Ağacı açıldı

İHA

Kırşehir'de Şehitler Ağacı açıldı

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği tarafından "Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar" Projesi kapsamında Kırşehirli 193 şehidin künyelerinin asıldığı Şehitler Ağacı oluşturuldu.
Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle Kent Park girişinde "Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar" Projesi hazırladı. Proje kapsamında şehitlerin isimlerini taşıyan künyeler, şehir protokolünün de katılımıyla ağaçlara asıldı. Açılış töreninin ardından gazetecilere konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "İnşallah burayı kullanan vatandaşlarımız, buradan her geçerken şehitlerimizi hatırlayacak bu vatanın kolay kazanılmadığını, kolay korunmadığının burada somut bir şekilde görecekler. Bu ağacın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan ise , "Bu proje ile de Kent Park girişine diktiğimiz kuru ağacı Kırşehirli şehitlerimizin isimlerinin yazılı olduğu künyelerle yeşerttik. Şehitler Ağacı, Türkiye’de ilk olarak Ankara Kızılcahamam’da heykeltıraş Derviş Özer tarafından yaptırılmış tüm Türkiye’nin dikkatini çekmişti. Biz de Derviş Özer ile görüşerek fikir alışverişinde bulunduk. Aynı projeyi Kırşehirli Şehitlerimiz için şehrimizde gerçekleştirerek ikinci Şehitler Ağacı’nı oluşturmuş olduk. Yaklaşık 10 ağaç içinden seçtiğimiz kuru kayısı ağacımızı Tahir Altın abimizin Çukurcayır Mahallesi’nde bulunan evinin bahçesinden keserek belediye ekiplerimizin de destekleriyle Kent Parktaki yerine getirdik. Kötü hava koşullarından etkilenmemesi ve uzun ömürlü olması için ağacın saksısına 1 ton beton dökerek, ağacımızı ilaçlayarak ve vernikleyerek önlemlerimizi aldık. Ardından Kırşehirli 193 şehidimizin isimlerinin yazılı olduğu künyeleri ağacımıza astık" diye konuştu.
Şehit annesi Altın Sevim ve Şehit Babası Hamdi Keleş'de şehitlerin isimlerinin halkın görebileceği bir alanda sergilenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Kur'anı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu sembolik olarak oluşturulan şehitlik ağacına künye astı.

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