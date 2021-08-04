Ahi Evran Yılı Beste Yarışması tamamlandı

Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Klasik Türk Müziği Beste Yarışması tamamlandı.

Ahi Evran Veli'nin doğumunun 850. yılında düzenlenen Klasik Türk Müziği Beste Yarışması sonuçlandı. Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığınca 2021 yılının 'Ahi Evran Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla oluşturulan komisyonun aldığı karar doğrultusunda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde düzenlenen beste yarışmasına 49 eserin katıldığı açıklandı. Hanefi Özbek'e ait 'Ahi Evran Primizdir' adlı bestenin birinci, Nazire Savran'ın 'Ahi Evranı Veli' bestesinin ikinci, Murat Coşkun'un bestelediği 'Hak Yolunda Kelam Olan' eserin üçüncü olduğu ifade edildi.

Birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 2 bin 500 lira ödül verileceği duyuruldu.

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