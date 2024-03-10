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        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Kırşehir'de esnafı ziyaret etti:

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Genel başkanımız, bu partiyi kurduğumuz günden bu yana milletimizle iç içe olmaya devam etti ve bu mücadeleyi sürdürdü." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 15:47 Güncelleme: 10.03.2024 - 15:59
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        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Kırşehir'de esnafı ziyaret etti:
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        İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Genel başkanımız, bu partiyi kurduğumuz günden bu yana milletimizle iç içe olmaya devam etti ve bu mücadeleyi sürdürdü." dedi

        Zorlu, partisinin Kırşehir İl Başkanı Zafer Satılmış ve Kırşehir Belediye Başkan adayı Ufuk Cengiz'le kent merkezindeki pazar yerindeki esnaflarla bir araya geldi.

        Esnaflara hayırlı işler dileyen Zorlu, ardından Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak'ı ziyaret ederek çiftçilerin sorunlarını dinledi.

        Zorlu, burada bir gazetecinin "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bu seçimde oy vermezseniz evime döneceğim, siyaseti bırakacağım' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, bu açıklamanın başta bir kararlılık iradesinin millete olan yansıması olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

        İYİ Parti'nin kuruluş felsefesinde mücadele ve kararlılık bulunduğunu ifade eden Zorlu, şöyle konuştu:

        "Genel başkanımız, bu partiyi kurduğumuz günden bu yana milletimizle iç içe olmaya devam etti ve bu mücadeleyi sürdürdü. Şimdi de yeni bir mücadele ortaya koyduk. Milletimiz için biz bu kararı aldık ve mücadeleyi sürdürüyoruz. Genel başkanımızın bu noktadaki ifadesi, vatandaşlarımıza ve milletimize bir çağrıdır. Bizim bu mücadele ruhumuzu, kararlılığımızı ve onlarla birlikte yol yürüme isteğimizin, onlar tarafından desteklenmesi çağrısıdır. Siyasette böyle cesur çıkışları yapabilmek de genel başkanımıza has bir durumdur. Baktığınız zaman başka siyasi partilere böylesine dik ve kararlı bir duruşu ortaya koyan başka bir genel başkan var mı? Doğrusu tartışılmalı."

        Zorlu, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı seçiminde kendisine ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylık için yapılan çağrıda Akşener'in samimi olmadığı" yönündeki açıklamalarına ilişkin de "2022 yılında Yavaş'ın partimize olan bir ziyareti sırasında heyetler arası görüşmede, genel başkanımız bu teklif ve çağrısını o görüşmede de iletmiştir. Bu bakımdan bizim bu konuda eksik davrandığımız, bunu ortaya atmadığımız konusundaki iddialar gerçek dışıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Yeni bir dönemde olduklarını ve milletin verdiği mesajı çok iyi değerlendirdiklerini aktaran Zorlu, İYİ Parti olarak Türkiye'nin üçüncü yolu, iktidar alternatifi olarak milletin karşısında olduklarını kaydetti.

        Zorlu ve beraberindekiler, daha sonra dolmuş ve servis şoförleriyle bir araya geldi.

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