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        AK Parti'li Elitaş: Milletimiz isterse, Cumhurbaşkanımızla ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın final seçimi açıklaması üzerine, "Şu anda bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasa gereği 3'üncü kere aday olması mümkün değil.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 19:38 Güncelleme: 09.03.2024 - 19:40
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        AK Parti'li Elitaş: Milletimiz isterse, Cumhurbaşkanımızla ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz
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        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın final seçimi açıklaması üzerine, "Şu anda bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasa gereği 3'üncü kere aday olması mümkün değil. Ama millet, 'Tayyip Erdoğan devam etsin' diye isterse o konuda siyaset üzerine baskı yaparsa, siyaset kurumu da bu konuyla ilgili bir kanaat oluşturursa biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz" dedi.

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, çeşitli programlara katılmak üzere Kırşehir'e geldi. Cumhur İttifakı seçim irtibat bürosunda belediye başkan adayı ve partinin il ve ilçe yöneticileri ile bir araya gelen Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı final söylemi üzerine açıklamalarda bulundu. Başkan Elitaş, "Cumhurbaşkanımız akşam TÜGVA'da gençlerle yaptığı toplantıda böyle bir ifadede bulundu. Siyasete nasıl devam edileceği konusu, halkın gönüllerinin işidir. Biz birlikte 23 yıldır beraber çalıştığımız, yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğumuz, bir ustadan öğrendiğimiz siyaseti vatandaşla kucaklaşan, vatandaşın gönlüne girmeyi olağanüstü şekilde bilen, belki dünya tarihinde olmayan, her girdiği seçimi kazanan bir liderle beraber olmak bizim için çok büyük bir şeref. Cumhuriyet tarihi Sayın Cumhurbaşkanımızın başarılarını herhalde altın harflerle yazacak. Şu anda bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Anayasa gereği 3'üncü kere aday olması mümkün değil. Ama millet, 'Tayyip Erdoğan devam etsin' diye isterse o konuda siyaset üzerine baskı yaparsa, siyaset kurumu da bu konuyla ilgili bir kanaat oluşturursa biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz" diye konuştu.

        'MHP'NİN SLOGANIYLA AYIRMADAN, AYRIŞMADAN CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ'

        MHP'nin sloganının ne kadar anlamlı olduğunu belirten Elitaş, şöyle konuştu: "Toplam 30 büyükşehirin 28'inde Cumhur İttifakı olarak tüm Cumhur İttifakı paydaşları, AK Parti belediye başkan adaylarını destekliyorlar. Manisa ve Mersin olmak üzere iki büyük şehrimizde de AK Partililer olarak biz Cumhur İttifakı'nın adayı, Milliyetçi Hareket Partisi büyükşehir belediye başkan adaylarımızı destekliyoruz. Tıpkı Kırşehir'de olduğu gibi başka vilayetlerde de Bartın'da olduğu gibi de biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayını bizim adayımız gibi destekliyoruz. Hani Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok güzel bir sloganı var; 'Ayırmadan, ayrışmadan canla başla gayret edeceğiz."

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhur İttifakı seçim ve irtibat bürosunda açıklamalarının ardından Kırşehir'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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