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        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kırşehir'de partililerle bir araya geldi:

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Millet isterse, 'Tayyip Erdoğan devam etsin' diye isterse, o konuda siyaset üzerine baskı yaparsa, siyaset kurumu da bu konuyla ilgili bir kanaat oluşturursa biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 19:03 Güncelleme: 09.03.2024 - 19:10
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        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kırşehir'de partililerle bir araya geldi:
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        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Millet isterse, 'Tayyip Erdoğan devam etsin' diye isterse, o konuda siyaset üzerine baskı yaparsa, siyaset kurumu da bu konuyla ilgili bir kanaat oluşturursa biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz." dedi.

        Cumhur İttifakı Kırşehir Belediye Başkanlığı seçim ofisinde partililerle bir araya gelen Elitaş, Kırşehir'e Millet Bahçesi yapılması konusunda gereken desteği vereceklerini söyledi.

        Siyasetin nezaket, sadakat ve vefa işi olduğunu, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden sonra Türkiye'de çok şeyin değiştiğini, 7 Ağustos Yenikapı toplantısının ardından ülkenin bekası için ittifak oluştuğunu vurgulayan Elitaş, "Liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ülkücü hareketin lideri Devlet Bahçeli'nin bir araya geldiği 8 yıla yakın bir zamandır bir kardeş, vatan sevdalısı iki liderin birlikteliği Türkiye'ye örnek olduğu gibi dünyaya da örnek oldu. O günden bu tarafa hiçbir koltuk sevdasında gayret göstermeden, iki liderin sadece Türkiye meselesini düşündüğü, sadece Türkiye'nin menfaati nedir, onunla birlikte hareket ettiği dünyada örnek gösterilecek bir yol arkadaşlığı, bir dava arkadaşlığının göstergesi, Cumhurbaşkanı'mız ve Bahçeli'nin birlikte yaptığı harekettir." diye konuştu.

        Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu seçim benim son seçimim" sözünü hatırlatması üzerine Elitaş, "Siyasete nasıl devam edileceği konusu halkın gönüllerinin işidir. 23 yıldır beraber çalıştığımız, yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğumuz, vatandaşla kucaklaşan, vatandaşın gönlüne girmeyi olağanüstü şekilde bilen, belki dünya tarihinde olmayan, her girdiği seçimi kazanan bir liderle beraber olmak bizim için çok büyük bir şeref." ifadelerini kullandı.

        Cumhuriyet tarihinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılarını altın harflerle yazacağını vurgulayan Elitaş, şunları kaydetti:

        "Şu anda bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasa gereği üçüncü kere aday olması mümkün değil. Millet isterse, 'Tayyip Erdoğan devam etsin' diye isterse, o konuda siyaset üzerine baskı yaparsa, siyaset kurumu da bu konuyla ilgili bir kanaat oluşturursa biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz. Rab'bim Sayın Cumhurbaşkanı'mıza uzun ömürler versin. Sağlık, sıhhat, afiyet versin."

        Elitaş, dana sonra kentte esnafı ve Ensar Vakfı Kırşehir Şubesini ziyaret etti.

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