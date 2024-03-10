İYİ Partili Zorlu: Genel Başkanımızın 'Siyaseti bırakacağım' ifadesi, milletimize bir çağrıdır

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in 'Bu seçimde oy vermezseniz; evime döneceğim. Siyaseti bırakacağım' sözlerine yönelik, "Genel Başkanımızın bu noktadaki ifadesi; vatandaşlarımıza, milletimize bir çağrıdır. Bizim bu mücadele ruhumuzu, kararlılığımızı ve onlarla birlikte yol yürüme isteğimizin onlar tarafından desteklenmesi çağrısıdır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, çeşitli programlara katılmak üzere Kırşehir'e geldi. İYİ Partili Zorlu, kente görev yapan bir gazetecinin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evine döneceğini ve siyaseti bırakacağı söylemini hatırlatması üzerine, "Genel Başkanı'mızın bu açıklaması, başta bir kararlılık iradesini milletimize olan yansıması olarak kabul etmemiz lazım. Çünkü İYİ Parti'nin kuruluş felsefesinde mücadele ve bu kararlılık vardır. Genel Başkanımız da en başından bu yana, bu partiyi kurduğumuz günden bu yana, milletimizle iç içe olmaya devam etti ve bu mücadeleyi sürdürdü. Şimdi de yeni bir mücadele ortaya koyduk. Milletimiz için bu kararı aldık ve mücadeleyi sürdürüyoruz. Dolayısıyla Genel Başkanımızın bu noktadaki ifadesi; vatandaşlarımıza, milletimize bir çağrıdır. Bizim bu mücadele ruhumuzu, kararlılığımızı ve onlarla birlikte yol yürüme isteğimizin onlar tarafından desteklenmesi çağrısıdır. Dolayısıyla siyasette böyle cesur çıkışları yapabilmek de Genel Başkanı'mıza has bir durumdur. Baktığınız zaman başka siyasi partilere böylesine dik ve kararlı; dik duruşu ortaya koyan başka bir Genel Başkan var mı? Tartışılmalı" dedi.

'ASLINDA MASA İYİ PARTİ'NİN ALTINDAN ALINIP, GÖTÜRÜLMÜŞTÜR'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın '6'lı masanın adayı ben olsaydım; kazanırdım' sözlerinin sorulması üzerine Zorlu, "2 büyükşehir belediye başkanımızın milletimizden teveccüh gördüğünü hem onlarla birlikte olduğumuz dönemlerde, vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz dönemlerde hem de o günkü kimi anketlerden elde edilen bulgularla bu gerçekleri kamuoyuyla sık sık paylaştık. Genel Başkanımız ve diğer parti yetkililerimiz bunları paylaştılar. Hatta 2022 yılında Sayın Yavaş'ın partimize olan bir ziyareti sırasında heyetler arası görüşmede Sayın Genel Başkanımız bu teklif ve çağrısını, bilgilendirmeyi o görüşmede de Sayın Yavaş'a iletmiştir. Bu bakımdan bizim bu konuda eksik davrandığımız, bunu ortaya atmadığımız konusundaki iddialar gerçek dışıdır. En iyi milletimiz biliyor. İYİ Partimiz o süreçte büyük bir risk alarak, milletin iradesinin halkın karşısına çıkarılması düsturuyla 2 Mart'taki toplantıda biliyorsunuz bunun mücadelesini verdik. Orada uzlaşma, istişare ve milletin iradesi tercihi diyerek sıraladığımız ölçütler ortadan kaldırıldığı için, bu iklim o masadan uzaklaştırıldığı için aslında masa İYİ Parti'nin altından alınıp, götürülmüştür. Genel Başkanımız o toplantıda da milletin tercihlerini belirlemek adına hızlıca bir araştırma yapılmasını ve bu 2 büyükşehir belediye başkanının da o gün milletimiz tarafından teveccüh bulduğunu o toplantıda da dile getirmiş ama maalesef diğer muhataplarımızca bu uzlaşma iklimi ortadan kaldırılmıştır" diye konuştu.

'İKTİDAR ALTERNATİFİ OLARAK MİLLETİMİZİN KARŞISINDAYIZ'

Yeni bir dönemin içerisinde olduklarını anlatan Zorlu, "Ama şimdi yeni bir dönemdeyiz. Bunları geride bıraktık. Milletimizin bize verdiği mesajı, çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Bu tartışmaların ötesinde ve dışında artık tek başına İYİ Parti olarak Türkiye'nin üçüncü yolu, iktidar alternatifi olarak milletimizin karşısındayız. Çiftçimizin, emeklimizin, işçimizin her türlü kesimin sorunlarını çözebilecek iradeye sahibiz. Bu bakımdan da 31 Mart yerel seçimleri, bu tutarsızlık çizgisinde davrananların milletimiz tarafından gerekli mesajı alacağı seçim olacağına inanıyoruz" dedi.