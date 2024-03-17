Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (2)

Kırşehir'de şarampole devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 14 yolcu, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri sonrası taburcu oldu. Otobüsün yedek şoförü Ferit Selimoğlu ise Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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