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        AK Parti Kırşehir Teşkilatı, gençlerle sahur yaptı

        AK Parti Kırşehir Teşkilatı gençlerle sahur programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 17.03.2024 - 11:04
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        AK Parti Kırşehir Teşkilatı, gençlerle sahur yaptı
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        AK Parti Kırşehir Teşkilatı gençlerle sahur programında bir araya geldi.

        AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Başkanı Seher Ünsal, Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Gençlik Kolları Başkanı Haydar Bilgin ve il genel meclis üyesi adayları kent merkezinde sahurda gençlerle buluştu.

        İl Başkanı Ünsal, gençlerle sık sık buluşarak yaptıkları ve devam eden projeleri hakkında bilgi verdiklerini belirtti.

        Kent merkezinin yanı sıra il genel meclis üyesi adaylarıyla birlikte köylere de yeni çalışmalar başlatacaklarını vurgulayan Ünsal, "Tüm köylerimizin daha yaşanabilir olmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda il genel meclis üyesi adaylarımız köylere yapılacak yeni hizmetlere yönelik projeler hazırladı. Üretimin artması, yeni üretim sahalarının da oluşturulması için var gücümüzle çalışacağız. Gelen taleplere göre de çalışmalarımız şekillenecek. Hizmet çıtamızı her zamankinden daha üst sıralara taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra il genel meclis üyesi adayları yapacakları projeleri anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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