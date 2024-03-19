Kırşehir Valisi Buhara, şehit aileleri ve gazileri ağırladı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, şehit aileleri ve gaziler ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen iftar programında konuşan Vali Buhara, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü münasebetiyle iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle buluştuklarını belirtti.

Ramazan-ı şerifin manevi ikliminde birlik ve beraberliklerinin daim olması temennisinde bulunan Buhara, "Millet olarak bir bütünün ayrılmaz parçalarıyız. Acılarımızın da sevinçlerimizin de ortak olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple büyük fedakarlıklarla yetiştirdiğiniz ve vatanımızın selameti için şehit verdiğiniz evlatlarınız, bizim de evlatlarımız, acınız bizim de acımızdır. Gururunuz ise bütün milletin gururudur. Sizler, şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetlerisiniz. Devletimiz sizlerin yanındadır. Daima sizlerleyiz, sizlerle olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Buhara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve milletin kalbinde sonsuza kadar yaşatılacak olan aziz şehitleri ve gazileri rahmetle, saygıyla andığını da sözlerine ekledi.