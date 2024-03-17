Kırşehir Futbol SK - Bursaspor: 1-2
SAHA:Kırşehir AhiHAKEMLER: Can Cengiz, Emrah Akkaya, Sinan ErtinğüKIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar - Osman Torun, Ömer Esenkaya, Emre Can Coşkun, Cihat Aktaş, Selimcan Temel (Dk.
SAHA:Kırşehir Ahi
HAKEMLER: Can Cengiz, Emrah Akkaya, Sinan Ertinğü
KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar - Osman Torun, Ömer Esenkaya, Emre Can Coşkun, Cihat Aktaş, Selimcan Temel (Dk. 89 Fatih Üge), Mert Özyıldırım (Dk. 46 Kağan Miray Bağış), Yasin Başaytaç, Furkan Tütüncü (Dk. 87 Tunahan Ertuğrul), Hüseyin Solaklı (Dk.46 Nurullah Serbest), Gökdeniz Varol (Dk. 72 Hüseyin Ekici)
BURSASPOR: Deniz Aydın - Eren Tunalı, Yiğit Fidan, Ertuğrul Kurtuluş, Abdullah Tazgel (Dk. 78 Enes Solakoğulları), Yusuf Sertkaya (Dk. 65 Mehmet Çetin), Hamza Baran Arıkan, Mustafa Genç, Bilal Güney (Dk. 78 Eren Güler), Deniz Dirk Knıbbe (Dk. 46 Kerem Dede), Berat Altındiş (Dk. 87 Barış Dalkıran)
GOLLER: Dk.49 (P) Furkan Tütüncü (Kırşehirspor), Dk. 13 Hamza Baran Arıkan, Dk. 85 Berat Altındiş (Bursaspor)
KIRIMIZI KART: Dk. 12 Ömer Esenkaya, Dk. 69 Yasin Başaytaç (Kırşehirspor)
SARI KARTLAR: Selimcan Temel, Emre Can Coşkun, Cihat Aktaş (Kırşehirspor), Yusuf Sertkaya, Hamza Baran Arıkan (Bursaspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 31'inci hafta karşılaşmasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu.
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