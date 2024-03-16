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        Kırşehir'de gıda denetimi yapıldı

        Kırşehir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 16:14 Güncelleme: 16.03.2024 - 16:17
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        Kırşehir'de gıda denetimi yapıldı
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        Kırşehir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini denetledi.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, kentte ekmek fırınları, lokantalar, pastane, unlu mamuller ve marketlerde, ürünleri saklama, hijyen koşulları, etiket, son kullanma tarihi ve gramaj yönüyle denetledi.

        Denetimlerin ramazan boyu devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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