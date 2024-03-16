Kırşehir'de gıda denetimi yapıldı

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, kentte ekmek fırınları, lokantalar, pastane, unlu mamuller ve marketlerde, ürünleri saklama, hijyen koşulları, etiket, son kullanma tarihi ve gramaj yönüyle denetledi.

Kırşehir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini denetledi.

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