Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı
Kırşehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Kırşehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Ankara'dan Kayseri'ye giden Z.B. idaresindeki 34 YK 0496 plakalı yolcu otobüsü, Mucur ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan, sürücünün de aralarında bulunduğu 15 kişi Mucur ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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