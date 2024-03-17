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        Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

        Kırşehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 07:34 Güncelleme: 17.03.2024 - 07:34
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        Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı
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        Kırşehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

        Ankara'dan Kayseri'ye giden Z.B. idaresindeki 34 YK 0496 plakalı yolcu otobüsü, Mucur ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan, sürücünün de aralarında bulunduğu 15 kişi Mucur ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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