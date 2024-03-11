Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de pide fiyatları açıklandı

        Kırşehir'de 200 gram boz pide 7,5 liradan, 400 gram boz pide 15 liradan, 400 gram yumurtalı susamlı pide ise 20 liradan satılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:11 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de pide fiyatları açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de 200 gram boz pide 7,5 liradan, 400 gram boz pide 15 liradan, 400 gram yumurtalı susamlı pide ise 20 liradan satılacak.

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan açıklamada, ramazan pidesi fiyatlarının belirlendiği ifade edildi.

        Açıklamada, fırınlarda 200 gram boz pide 7,5 liradan, 400 gram boz pide 15 liradan, 400 gram yumurtalı susamlı pidenin ise 20 liradan satılacağı belirtildi.

        Fırıncılarla istişare edilerek pide fiyatlarının belirlendiği aktarılan açıklamada, vatandaşın mağdur edilmemesi için denetimlerin süreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!
        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Kırşehir'de esnafı ziyaret etti:
        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Kırşehir'de esnafı ziyaret etti:
        İYİ Partili Zorlu: Genel Başkanımızın 'Siyaseti bırakacağım' ifadesi, mille...
        İYİ Partili Zorlu: Genel Başkanımızın 'Siyaseti bırakacağım' ifadesi, mille...
        AK Parti'li Elitaş: Milletimiz isterse, Cumhurbaşkanımızla ölüm bizi ayırın...
        AK Parti'li Elitaş: Milletimiz isterse, Cumhurbaşkanımızla ölüm bizi ayırın...
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kırşehir'de partililerle bir araya geld...
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kırşehir'de partililerle bir araya geld...
        Kırşehir'de üreticiler, tarım fuarında yeni ekipmanları inceledi
        Kırşehir'de üreticiler, tarım fuarında yeni ekipmanları inceledi
        Kırşehir'de motosiklet hırsızları yakalandı
        Kırşehir'de motosiklet hırsızları yakalandı