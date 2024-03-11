Kırşehir'de pide fiyatları açıklandı
Kırşehir'de 200 gram boz pide 7,5 liradan, 400 gram boz pide 15 liradan, 400 gram yumurtalı susamlı pide ise 20 liradan satılacak.
Kırşehir'de 200 gram boz pide 7,5 liradan, 400 gram boz pide 15 liradan, 400 gram yumurtalı susamlı pide ise 20 liradan satılacak.
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan açıklamada, ramazan pidesi fiyatlarının belirlendiği ifade edildi.
Açıklamada, fırınlarda 200 gram boz pide 7,5 liradan, 400 gram boz pide 15 liradan, 400 gram yumurtalı susamlı pidenin ise 20 liradan satılacağı belirtildi.
Fırıncılarla istişare edilerek pide fiyatlarının belirlendiği aktarılan açıklamada, vatandaşın mağdur edilmemesi için denetimlerin süreceği kaydedildi.
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