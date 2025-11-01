Kışın neden kilo alıyoruz? İşte netabolizmayı hızlandıran basit alışkanlıklar

YETERLİ SU TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN

Soğuk havalarda terleme azaldığı için su kaybı da düşer ve susama hissimiz zayıflar. Fakat hücrelerin sağlıklı çalışması ve toksinlerin atılabilmesi için yeterli miktarda su tüketimi şarttır. Pratik bir hesapla, aldığınız her 1 kkal enerji için 1 ml su ya da vücut ağırlığınızın her kilogramı başına 30 ml su içmelisiniz.

Örneğin 70 kg ağırlığındaki biri için bu miktar yaklaşık 2,1 litre suya denk gelir.