Kıskanç kayınvalide internetin diline düştü

Düğünlerde genellikle beyaz giyinmek gelin olmadığınız sürecek pek uygun olmaz.

Ancak İngiliz basınında yer alan habere göre bir anne, oğlunun düğününde gelinin kıyafetine benzeyen straplez balık elbise giyerek ezber bozdu.

Kayınvalide nedimelerle poz veriyor

Nedimelerle birlikte poz veren ve gelin gibi duran kayınvalide davetlileri şaşkına uğrattı. Sarışın kayınvalide, düğünde çekilen diğer fotoğraflarda da görülerek karışıklığa sebep oldu.

Gelin

Gelin ile kayınvalidenin fotoğrafları isim verilmeden ve blurlanmış şekilde bir Facebook grubundan paylaşıldı. İnternet kullanıcıları damadın annesinin bu davranışını eleştiri yağmuruna tuttu.

Gruptaki birçok takipçi gelinle kayınvalidenin giydiği elbisenin benzerliğe inanamadı. Yorumlarda damadın annesinin dikkatleri üzerine toplamak için böyle bir harekette bulunulduğu belirtildi. Bazıları, annenin gelinden daha iyi göründüğüne dair şakalar yaptı.