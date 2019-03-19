Kıvılcım Ural: Ufaklık çok iyi

Giriş: 19.03.2019 - 17:22 | Güncelleme:  

Deniz Berdan 2019/2020 sonbahar/kış kreasyonunu İstanbul moda haftası kapsamında gerçekleştirdi. Defileye katılanlar arasında yakın zamanda annelik heyecanı yaşayan Kıvılcım Ural da vardı

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    Sanat ve cemiyet yaşamının tanınmış isimlerinin izlediği defilede müzisyen Ceza ve oyuncu Merve Çağıran podyuma çıktı. Her defilesiyle toplumda pek farkına varılmamış bir konuya ışık tutan 'Toplumda bireylerin çeşitli şekillerde nesneleştirilmesine karşı çıktığım' dediği temalı defilesi ile ilgi odağı oldu.

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, defilesinde trans mankenlere de yer veren Deniz Berdan'ın defilesini izleyen isimler arasında Kıvılcım Ural ve Gonca Vuslateri de vardı. 

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    Yeni doğum yapan Ural; "Güzel gidiyor her şey yolunda. Ufaklık çok iyi çok tatlı hepimiz aşık olduk. Şarkı çalışmaları devam ediyor ama bebek olduğu için bütün ilgi onda. " derken modaya olan ilgisini de şöyle açıkladı;

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    "Çok pahalı markalar yerine giydiğim zaman daha çok rahat hissedebileceğim şeyleri tercih ediyorum. Şıklığın aslında pahalılıkla alakası yok. Marka takıntım yok. Gözlük çanta takıntısı hepimizin sevdiği şeyler. "

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    Deniz Berdan kıyafeti tercih eden oyuncu Gonca Vuslateri, basın mensuplarının sorularını cevapladı. "İlk bu defileye geldim. Son güne kadar seyredeceğim. Hepsine farklı kombinler yaptım.” diyen oyuncu, şıklık anlayışını;” Siyah beyaz aşkım bitmedi. Değişik şeyler giymeyi seviyorum. Şık giyinmek asla pahalı giyinmek değildir. Bazı insanların üzerinde çuval vardır ama öyle şık karakteri vardır ki gözünü alamazsın yakışıklılığından." sözleriyle ifade etti. Vuslateri kıyafet alışverişi için de; "Ben her şeyimi Hakan Öztürk’e soruyorum. O al diyorsa alıyor alma diyorsa almıyorum 12 yıldır." ifadelerini kullandı. 

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