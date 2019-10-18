Kivili Magnolia Tarifi, Nasıl Yapılır? (Yemekteyiz)

Hafif sütlü tatlılar grubuna giren magnolia nın, kivili olanını yapacağız bugün. Hem çok hafif bir o kadar da yapımı kolay ve lezzetli olan kivili magnolia tatlısı yazın sıcak günlerinde içinizi ferahlatacak ve damağınızda güzel bir tat bırakacaktır.
Kivili Magnolia İçin Gereken Malzemeler:
1 litre süt
4 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı nişasta
1 su bardağı şeker
1 adet yumurta sarısı
1 kutu sıvı krema
1 paket vanilya
1 paket eti burçak bisküvi
Kivi
Kivili Magnolia Tarifi Yapılışı:
1 litre sütün için 4 yemek kaşığı un, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 tane yumurta sarısını koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.
Kapatmaya yakın 1 paket vanilya ilave edin.
Muhallebi göz göz olup kaynamaya başlayınca, ocağın altını kapatın.
Muhallebi 10-15 dakika kadar soğuyunca 1 kutu sıvı kremayı ilave edip iyice karıştırın.
Magnolia tatlısının muhallebisi hazır.
1 paket burçak bisküviyi rondodan geçirin.
Kupların içine kesmiş olduğunuz kivileri yerleştirip rondodan çekilmiş bisküvilerden 2 yemek kaşığı koyun.
Hazırladığımız muhallebi ile kupları iyice doldurun.
Üzerine yine çekilmiş bisküviler den koyun.
Bu işlemi diğer kuplar içinde uygulayın.
İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
Kivili magnolia hazır.
Buzdolabında 4-5 saat dinlendirin.
Afiyet olsun.
Kivili Magnolia Püf Noktası:
Tatlınız piştikten sonra 4-5 saat buzdolabında dinlensin.
Magnolia tatlısında kullandığınız meyveler ve bisküviler taze olmalıdır.
Bir de tatlınızı yaptığınız gün tüketirseniz daha iyi olur.
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