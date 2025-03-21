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        Haberler Bilgi Magazin KIZILCIK ŞERBETİ 93. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

        Kızılcık Şerbeti 93. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yaşanacaklar

        Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 21 Mart Cuma akşamı 93. bölümü ile ekrana geliyor. Kızılcık Şerbeti 93. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı dizinin yeni bölümünde; Abdullah ve Işıl ilişkisini öğrenen Kıvılcım, Işıl ile konuşur, onu bu yanlış ilişkiden döndürmeye çalışır ama Işıl'ın söz dinlemeye hiç niyeti yoktur. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 11:47 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:47
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        Show TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler, Kızılcık Şerbeti 93. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Cuma akşamlarına damgasını vuran Gold Film imzalı dizinin yeni bölümünde, Firaz ve Nursema, Asude’nin kapısına gelse de Asude onları kabul etmez. Parasız kalan ikilinin imdadına Doğa yetişir ve onları Kıvılcım’ın evine yollar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…

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        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 93. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Abdullah ve Işıl ilişkisini öğrenen Kıvılcım çok zor bir durumda kalmıştır.

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        Işıl ile konuşur, onu bu yanlış ilişkiden döndürmeye çalışır ama Işıl’ın söz dinlemeye hiç niyeti yoktur.

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        Firaz ve Nursema, Asude’nin kapısına gelse de Asude onları kabul etmez.

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        Parasız kalan ikilinin imdadına Doğa yetişir ve onları Kıvılcım’ın evine yollar.

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        Ancak Kıvılcım’ın Firaz ve Nursema’yı evine kabul etmesi aile arasında sürtüşmelere neden olacaktır.

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        Doğa’nın zenginlik takıntısı devam etmekte, bu durum Fatih’i artık iyiden iyiye rahatsız etmektedir.

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        Abdullah ile olan ilişkisini Kıvılcım’a duyuran Işıl hedefine ulaşamamış, bu durum kimseye aksetmemiştir.

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        Ancak duyduğu bir telefon konuşması üzerine harekete geçen Nilay tesadüf eseri durumdan haberdar olacaktır.

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        Nilay’ın gördüğü bu gerçek herkesi geri dönülmez bir yola sokacaktır.

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        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 93. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        KIZILCIK ŞERBETİ 93. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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