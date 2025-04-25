Kızılcık Şerbeti 98. Bölüm canlı izle ekranı! Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde neler yaşanacak?
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı dizi, bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Kızılcık Şerbeti 98. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, kesintisiz...
Show TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 25 Nisan Cuma akşamı 98. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler, Kızılcık Şerbeti 98. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Gold Film imzalı dizinin yeni bölümünde Annesinin ölümünü atlatamayarak sinir krizi geçiren Mustafa’yı ailesi mecburen hastaneye yatırmıştır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…
KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 98. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Annesinin ölümünü atlatamayarak sinir krizi geçiren Mustafa’yı ailesi mecburen hastaneye yatırmıştır.
Mustafa’nın durumunun pek de iç açıcı olmadığını doktorlardan öğrenen Ünal ailesi çaresiz bir haldedir.
Nilay kocasını hastanede yalnız bırakmamak için sık sık ziyarete gitse de bir türlü görüşemez.
Kıvılcım’ın programına konuk olduktan sonra sosyal medyada ilgi görmeye başlayan Beril’in keyfi yerindedir.
Yaşananlardan bunalan Fatih, stresini atmak için spor salonuna yazılır.
Ömer ve Kıvılcım gittikleri bir tiyatro oyunu sonrası sanatçı ile ilişkileri ilerleteceklerdir.
Abdullah’ın evlenme konusunda yavaştan aldığını düşünen Işıl, onu tetiklemek için bir otelde işe başlar.
Abdullah bu durumu öğrenince çok bozulur.
Ve yeterince zaman geçtiğine inandığı zaman harekete geçmeye karar verir.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 98. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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