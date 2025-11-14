Yalçın Hafızoğlu Kızılcık Şerbeti'nde! Kızılcık Şerbeti'nin Emir'i Yalçın Hafızoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Show TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla da adından sıkça söz ettiriyor. Gold Film imzalı sevilen dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler eklenmeye de devam ediyor. Son olarak Yalçın Hafızoğlu Emir rolüyle yapıma dahil oldu. Genç oyuncu, 14 Kasım Cuma akşamı 113. bölümüyle ekranlara gelecek dizide Emir karakterini canlandıracak. Peki, Kızılcık Şerbeti Emir kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Emir’i Yalçın Hafızoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Yalçın Hafızoğlu hayatı ve kariyeri…
KIZILCIK ŞERBETİ EMİR KİMDİR?
Show TV'nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna Yalçın Hafızoğlu dahil oldu.
Genç oyuncu, dizide Emir karakterine hayat verecek ve 113. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak.
Yeni bölümde Çimen ve Emir’in arkadaş grubu sayesinde yolları kesişecek ve ikili dolu dizgin bir aşka yelken açacak.
YALÇIN HAFIZOĞLU KİMDİR?
18 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Yalçın Hafızoğlu, Türk oyuncu ve müzisyendir. Babası Samsun, annesi Üsküp, Makedonya göçmenidir.
İlköğretimini Özel Kalamış Okulları’nda tamamladı. Sonrasında Göztepe Yeşilbahar Ortaokulu, Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi ve Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü bitirdi. Haliç Üniversitesi’nde Tiyatro Yüksek Lisansı yapmaktadır.
Oyunculuğa merakı küçük yaşlardan beri vardı. 2014-2016 yıllar arasında Nazan Koçak, Deniz Erdem, Süeda Çil, Destan Batmaz ve Berna Adıgüzel’den oyunculuk eğitimleri aldı. Kariyerindeki ilk performansı 2016 yılında konuk oyuncu olarak, Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk adlı dizide canlandırdığı Selim karakteridir.
Çekimlerine 2016 yılında başlanan 2018 vizyon tarihli yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün yaptığı 'Keşif Çanakkale' sinema filminde 'Roy' karakterini canlandırdı. 2016 yılının Kasım ayında atv'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katıldı ve Hızır Ali Çakırbeyli karakterini canlandırdı.
Müziğe merakı da çocukluk yıllarında başladı. 1999-2003 yıllarında Yücel Berrak’tan davul (bateri) eğitimi aldı. İlk sahne deneyimi okul grubuyla 2001 yılbaşı gösterisi oldu. Lise yıllarında okul grubuyla Liselerarası Müzik Yarışması'na katıldı. Bu yarışmada 2006 yılında kişisel olarak En iyi Enstrüman ödülünü, grubuyla da En İyi Beste ödülünü kazandı.
2008-2015 yıllarında birçok grupla Blues, Rock ve Metal tarzlarında sahneler aldı. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışma programına katıldı. 2017 yılında Indie Rock tarzında müzik yapan Shall We? grubuyla 'Shall We?' EP albümünü çıkarttı. 2018 yılında Fikret Ertan ve Faruk Aydın Toksöz ile birlikte Nefes Records’u kurdu. Nefes Records bünyesinde Progressive Metal tarzında müzik yapan Alkera grubuyla ‘Live in Sin’ EP albümünü yayımladı. Fikret Ertan’ın 'Bir Şans Ver Bana' EP albümünde çaldı. Arıza Kontrol Saati adıyla Türkçe Rock tarzında 'Neredeyim Ben?' ve 'Akrep Yelkovam' EP albümünü yayımladı.
YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Televizyon
2016 Kiralık Aşk (Selim) - Star TV
2016-2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Hızır Ali Çakırbeyli) - atv
2022 Gülümse Kaderine (Can) - FOX
2022 Yalnız Kurt (Barış Serbey) - atv
2023 Yüz Yıllık Mucize (Cem) - Star TV
2024 Kör Nokta (Kerem Sayman) - atv
2025 Zembilli (Tarık) - atv
Sinema
2018 Keşif Çanakkale (Roy)
2022 Sevmedim Deme (Muhammet)
2022 Omuz Omuza (Muhammet)
2022 Sen ve Ben (Gökhan)
2023 Arap Kadri ve Tarzan (Alper)