Kızım 17. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Kızım'da Demir ile Uğur planlarını devreye sokmak için kadın kılığına girdi. Eğlenceli anların yaşandığı bölümün final sahnesinde Cemal, Demir'in başına silah dayamışken, Uğur'da Cemal'in başına silah dayıyor. Yeni bölüm fragmanında ise Demir,hem taşlardan hem de Cemla'den kurtulmak için bir plan yapıyor. Cemal'in planı ise Öykü ile ilgili. Kızım 18. yeni bölüm fargmanı haberimizde.

KIZIM 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI