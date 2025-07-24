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        Haberler Gündem KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle dışarıda çalışma yasağı

        KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle dışarıda çalışma yasağı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aşırı sıcaklar nedeniyle günün belirli saatlerinde dışarıda çalışmaya yasak getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 06:39 Güncelleme: 24.07.2025 - 07:06
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        KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle dışarıda çalışma yasağı
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        KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklığıyla ilgili tahminleri ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yüksek hava sıcaklığı altında çalışmanın riskli olduğu belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, 24 Temmuz Perşembe gününden 27 Temmuz Pazar'a kadar 12.00 ila 16.00 saatlerinde dışarıda sürekli çalışmanın yasaklandığı duyuruldu.

        Perşembeden itibaren tarım ve inşaat sektöründeki iş verenlerin yasağa uymak koşulu ile çalışma saatlerini belirleyebilecekleri vurgulanan açıklamada, "Erken işe başlama kapsamında, inşaat işinin bulunduğu yere agrega, hazır beton, diğer inşaat malzemesi ve iş makinesi taşınması yapılabilir." ifadesi kullanıldı.

        KKTC Meteoroloji Dairesi hafta başında Ada'daki hava sıcaklığının 22-28 Temmuz'da, iç kesimlerde 41-44, sahillerde ise 34-37 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiğini açıklamıştı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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