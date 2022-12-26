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Haberler Dünya KKTC'deki yerel seçimlerde CTP 7, UBP 6 belediyeyi kazandı
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KKTC'deki yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçları açıklandı

Dün yerel seçimler için sandık başına giden KKTC'de resmi olmayan sonuçlar belli oldu. İktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) 6, Demokrat Parti (DP) 1 belediye başkanlığını kazanırken, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ise 7 belediye başkanlığını aldı

KKTC'deki yerel seçimlerde CTP 7, UBP 6 belediyeyi kazandı
AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün yapılan yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 7, Ulusal Birlik Partisi (UBP) 6, bağımsızlar 3, Demokrat Parti (DP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) birer belediye başkanlığı kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, iktidardaki UBP, DP ve YDH (Yeniden Doğuş Partisi) koalisyonunun ittifak halinde girdikleri seçimde, UBP 6, DP 1 ve destekledikleri 1 bağımsız aday belediye başkanlığı kazandı.

AA'nın haberine göre; ana muhalefet partisi konumundaki CTP 7 belediye başkanlığı alırken, başkent Lefkoşa'da 2 dönemdir belediye başkanlığını yürüten TDP'li Mehmet Harmancı güven tazeledi.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ülkedeki 208 bin 236 kayıtlı seçmenin, 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek üzere 768 sandıkta oy kullandığını, seçimlere katılım oranının resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 68,85 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

YSK, yerel seçimlerde seçmenlerin oy kullandığı belediye meclisi ile muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerine ilişkin seçim sonuçlarının da sayımın tamamlanmasıyla açıklanacağını duyurdu.

Seçim sonuçlarına göre, KKTC'de devletin en üst düzeydeki idari birimi sayılan 6 ilçeden 3'ünün belediye başkanlığını CTP, 2'sini UBP ve birini de TDP kazandı.

"BU SEÇİMDE KAYBIMIZ YOK"

Seçimlerin ardından basın açıklaması yapan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, partisinin koalisyon ortağı DP ile 7 belediye başkanlığı aldığını, destekledikleri bir bağımsız adayın da seçilmesiyle 8 belediye başkanlığı kazandıklarını ifade ederek, "Bu seçimde kaybımız yok." diye konuştu.

Üstel, kazanan tüm başkanları kutlayarak, "Tüm kazanan adayların en iyi hizmeti vermesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hükümet olarak kazanan bütün belediye başkanlarını kucaklayacağız, halka daha iyi hizmet edebilmeleri için gerekli katkıyı sağlayacağız." dedi.

"BURUK MUTLULUK YAŞIYORUZ"

Ana muhalefetteki CTP'nin Genel Başkanı Tufan Erhürman da seçim sonuçlarını değerlendirdiği basın toplantısında, CTP'nin 7 belediye başkanlığı kazandığını, 6 ilçeden 3'nü CTP'li başkanların yöneteceğini söyledi.

Yerel seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Erhürman, kazanan tüm adayları yürekten kutladıklarını ifade etti.

"BİZ BU SONUCU BİLİYORDUK ÇÜNKÜ HALKA GÜVENİYORDUK"

Başkent Lefkoşa'da 3. kez başkanlığı kazanan TDP'li Mehmet Harmancı, sonuçların belli olmasının ardından seçmenlerine hitap etti.

İktidar ve ana muhalefet partisinin adaylarına karşı yarışarak zor bir süreçte seçimleri kazandıklarını ifade eden Harmancı, "Biz bu sonucu biliyorduk çünkü halka güveniyorduk. Lefkoşalıların gözündeki ışığı gördük. Lefkoşalının sevgisini gördük. Lefkoşa bizim aşkla bağlı olduğumuz bir şehir ve Lefkoşa burada bizi sahipsiz bırakmadı." ifadelerini kullandı.

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