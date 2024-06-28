KKTC, Türkiye'nin sistemini kullanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlunu ziyaret etti.

Bakanlık binasında gerçekleşen ziyarette, Türkiyenin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, Türkiyenin sağlık hizmetleri veri altyapı sistemi olan Medulanın KKTCde kullanıma gireceğini belirterek "Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Medula Sistemi uygulaması için pilot hastane olarak seçildi. Bu yöndeki teknik hazırlıklar tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Medulanın, KKTCdeki tüm özel ve kamu hastanelerinde kullanımının sağlanması, sosyal güvenliğe ilişkin altyapının geliştirilmesi gibi konularda işbirliği potansiyelinin değerlendirilmesi ve eylem planı maddelerinin hayata geçirilmesini temenni ettiklerini söyleyerek karşılıklı deneyimlerin paylaşılması ve ortak çalışmaların sürdürülmesinin, öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti.

REKLAM KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu da aldıkları tedbirler sayesinde ülkede iş kazalarında ciddi düşüş olduğuna dikkati çekti. Çalışma yaşamı, iş sağlığı ve güvenliğine büyük önem verdiklerini aktaran Gardiyanoğlu, bu anlamda kendilerine destek veren Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Lefkoşada KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçükün anıt mezarlarını ziyaret etti.