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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç Holding'ten önemli Yapı Kredi açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Koç Holding'ten önemli Yapı Kredi açıklaması

        Koç Holding iştiraki olan Yapı Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı ile ilgili "Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir" açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 21:06 Güncelleme: 31.05.2024 - 21:06
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        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
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        Koç Holding, Yapı Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı ile ilgili yapılan ön görüşmelere son verildiğini açıkladı. Holding açıklamasında "Basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik ön görüşmeler yaptığımızı belirten bir özel durum açıklaması yapmıştık. Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

        Geçen hafta Koç Holding'in Yapı Kredi'deki yüzde 61,2'lik hissesini yaklaşık 8 milyar dolara First Abu Dhabi Bank'a satışı için ileri düzeyde görüşmeler yürütüldüğü basına yansımıştı. Holding ise bunun bir öngörüşüme olduğunu duyurmuştu.

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        #yapı kredi bankası
        #Koç Holding
        #satış
        #First Abu Dhabi Bank
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