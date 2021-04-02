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Kocaeli'de Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ormanı'na ilk fidanlar dikildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ormanı'nda, ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kocaeli'de Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ormanı'na ilk fidanlar dikildi
AA

Başiskele ilçesindeki Paşadağ Dolgu Sahası'nda oluşturulan ormana fidan dikim töreninde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Azerbaycan'ı, bağımsızlığını kazandığında ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Azerbaycan ile ilişkilerin her geçen yıl artarak devam ettiğine işaret eden Çakmak, "Tarihten gelen dostluğumuzla hep beraber birbirimize destek verdik. Bundan sonra da bu örnek kardeşliğimiz, iş birliğimiz bu hatıra ormanında yeşeren fidanlar gibi daim olacak." dedi.

Azerbaycan'ın İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade ise ilk fidan dikiminin yapıldığı hatıra ormanının, iki ülkenin kardeşliği ve dostluğunun en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, Azerbaycan ile devamlı omuz omuza ve her cephede yanında olarak bizlere güç veriyor. Bu hatıra ormanı da dostluğumuzun bir numunesidir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından daha önce dolgu alanı olarak kullanılan Başiskele Paşadağ Dolgu Sahası'na fidanlar dikildi.

Törene, Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Belediye Başkanı Yasin Özlü, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Halil Güngör Dokuzlar, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Azerbaycan dernekleri yöneticileri, il ve ilçe protokolü katıldı.

Toplam 60 bin metrekarelik alanda oluşturulması planlanan ormana, 4 bin 573 fidan dikilecek.

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