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Kocaeli'de zeytinyağı yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde devrilen zeytinyağı yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Kocaeli

Ahmet Altundağ idaresindeki zeytinyağı yüklü 41 KJ 490 plakalı kamyon, Sırrıpaşa Mahallesi Vatan Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolun kenarındaki taş duvarı kırarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan yola dökülen zeytinyağları nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

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