Kocaeli'de sağanak sebebiyle çöken yola kamyonet düştü KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde sağanak sebebiyle bir fabrikanın girişindeki yol çöktü; oradan geçen bir kamyonet oluşan çukura düştü.

KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde sağanak sebebiyle bir fabrikanın girişindeki yol çöktü; oradan geçen bir kamyonet oluşan çukura düştü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi. Sağanak yağış sonrası fabrikanın giriş bölümünde yol çöktü. Bu sırada yoldan geçen Ramazan K. idaresindeki 41 AKY 982 plakalı kamyonet, oluşan çukura düştü. Sürücü, kazada yara almazken, durumu belediye ve polis ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili tutanak tutulurken, kamyonet iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kamyonette hasar meydana geldi. Yolun onarımı için de çalışma başlatıldı.