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        Gençleri kandırıp, terör kamplarına götüren PKK'lı tutuklandı

        KOCAELİveİstanbul'da gençleri kandırarak Kuzey Irak'taki terör örgütü kamplarına götürdüğü belirlenip, gözaltına alınan M.B., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:35 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:40
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        Gençleri kandırıp, terör kamplarına götüren PKK'lı tutuklandı
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        KOCAELİveİstanbul'da gençleri kandırarak Kuzey Irak'taki terör örgütü kamplarına götürdüğü belirlenip, gözaltına alınan M.B., tutuklandı.

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Kuzey Irak'taki kamplarında eğitim gören M.B.'nin, Kocaeli ve İstanbul'da gençleri kandırarak Kuzey Irak'taki örgüt kamplarına götürdüğünü tespit etti. M.B.'nin hem örgüt kamplarında hem de şehir yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlendi. Diyarbakır'da olduğu belirlenen M.B., jandarmanın şafak operasyonu ile yakalandı. M.B., Diyarbakır'dan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.B. adliyeye sevk edildi. M.B., 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklandı.

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