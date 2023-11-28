Vali Yavuz, Halk Günü'nde vatandaşların sorunlarını dinledi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların sorunlarının birebir dinlenilmesi ve çözüm bulunması noktasındaki talimatı kapsamında düzenlenen "Halk Günü" programı, Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Yavuz, her zaman halkla iç içe olunması gerektiğini ve valilik makamının herkese açık olduğunu belirterek, "Devletimiz her daim sizin yanınızda. Devletinize ve onu yönetenlere güvenin, endişe etmeyin. Burada bulunan bütün kurum müdürlerimiz, sizin sorunlarınızı çözmek için var gücüyle çalışacaklar, sorunlarınıza çözüm üretecekler." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vali Yavuz, 13 vatandaşın talep ve sorunlarının çözülmesi için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Halk Günü'ne anne ve babasıyla gelen çocuklarla da ilgilenen Vali Yavuz, onlara hediyeler verdi.