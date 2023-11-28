Marmara Bölgesi'nde kurulacak hava ayrıştırma tesisi ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak Marmara Bölgesi'nde endüstriyel, medikal ve gıda alanında gaz hizmeti veren Gebze Gaz ile İtalya'nın önde gelen gaz firmalarından SOL Group, Türkiye'de kurulması planlanan hava ayrıştırma tesisiyle ucuz ve kaliteli gaz tedariki sağlayarak ekonomiye ve istihdama katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Marmara Bölgesi'nde endüstriyel, medikal ve gıda alanında gaz hizmeti veren Gebze Gaz ile İtalya'nın önde gelen gaz firmalarından SOL Group, Türkiye'de kurulması planlanan hava ayrıştırma tesisiyle ucuz ve kaliteli gaz tedariki sağlayarak ekonomiye ve istihdama katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Gebze Gaz üretim tesisindeki toplantı salonunda iki firmanın yetkilileriyle düzenlenen toplantıda, yılın son çeyreği ile yeni yılda yapılacak çalışmalar ve ilerleyen yıllarda Türkiye piyasasında yapılacak yatırımlar görüşüldü.

Türkiye piyasasına 10 yıl önce giren ve 2017 yılında Gebze Gaz ile işbirliğine başlayan SOL Group, yatırımlarına hız vererek Türkiye piyasasında kalıcı olmayı hedefliyor.

Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yatırım planlaması olan firma, Gebze Gaz ile Marmara Bölgesi'nde hava ayrıştırma tesisi kurmak istiyor. 5 yıllık yatırım planı dahilinde kurulması amaçlanan tesisle Türkiye'deki firmalara gazın daha ucuz verilmesi amaçlanırken, 200 kişiye de istihdam sağlanacak.

- "Türkiye etkileyici bir ülke"

SOL Group Türkiye Direktörü Nicola Scarpone, AA muhabirine, Türkiye'deki yatırımlarına, hız vererek devam etmek istediklerini söyledi.

Scarpone, yatırım planlarına Türkiye'yi de dahil ettiklerini aktararak, "Türkiye piyasasına 10 yıl önce girdik. Türkiye'de yakın gelecekte Ankara ve İzmir'de yeni dolum tesisleri yatırımları yapmayı planlıyoruz. Aynı zamanda yatırımların hemen akabinde hava ayrıştırma tesisi açarak dolum tesislerinin kabiliyetlerini artırmayı ve pazarda yer edinmede ciddi bir güç olmayı hedefliyoruz. Türkiye'de bulunan mevcut çalışma arkadaşlarımızla güçlü bir pazar payı almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin etkileyici bir ülke olduğunu dile getiren Scarpone, şöyle devam etti:

"Gebze Gaz ile 2017 yılında partnerliğe başladık. Gebze Gaz ile yakın gelecekte müşteri havuzunu genişletmek, kaliteyi artırmak ve iyileştirmeler yaparak Gebze Gaz'ın pazar payını arttırmaya çalışıyoruz. Endüstriyel gazlar olarak sanayinin, ilacın ve hastanelerin her tarafında olarak mevcut pazar payını ve kaliteyi arttırıp, süreci iyileştirip, dağıtım ağını genişleterek ciddi bir pazar payına sahip olmasını hedefliyoruz. Türkiye etkileyici bir ülke, genç nüfus çok fazla. Özellikle çok daha iyi ekonomilere sahip olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de yapılacak yatırımlarla hem bizim pazar payımızın genişlemesi hem de Türkiye'de ciddi bir yabancı sermaye olmasıyla farkındalık yaratacağımızı düşünüyoruz. Türkiye'de olmaktan ve yatırım yapmaktan gerçekten çok mutluyuz."

Gebze Gaz Genel Müdürü Murad Altınyay ise gelecekte yapılacak yatırımlarla ilgili konuştuklarını kaydetti.

Yatırımlarını ortakları SOL Group ile iyi yerlere taşıyacaklarını belirten Altınyay, "SOL Group Türkiye'ye iddialı bir giriş yaptı Gebze Gaz ile birleşerek. En büyük hedefimiz; tersane bölgesinde daha etkili olmak, firmaların sıvı dağıtımında destek olmak. Gıda gazı konusunda çalışmalara devam etmek konusunda da iddialıyız." dedi.

- "Yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım ve 200 kişiye istihdam ön görülüyor"

Gebze Gaz Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Boşça ise kurulacak hava ayrıştırma tesisiyle daha ucuz ve kaliteli gaz tedarik etme hedefinde olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki ekonominin rahatlaması ve güven sağlayan bir ortam olması sebebiyle yatırımlarına hız vererek devam etmek istiyorlar. Önümüzdeki yıllarda hava ayrıştırma tesisi kurmak istiyorlar. Yaklaşık 20 milyon dolarlık bir yatırım ve 200 kişiye istihdam ön görülüyor. Endüstri, gıda, medikalde görülmeyen halkalarız. Gazın olmadığı hiçbir sektör yok. Hava ayrıştırma tesisiyle birincil üretim kurarak Türkiye'deki firmalara daha ucuz, daha kaliteli gaz tedarik etmeyi hedefliyoruz. Hava ayrıştırma tesisiyle oksijen, azot ve argon gibi gazların üretimi yapılacak. Sıvı halde üretilecek, dolum tesislerine verilecek. Tüplere doldurulup çok farklı sektörlerde hizmet verecek bu gazlar."